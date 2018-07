Kätte on jõudnud puhkuste aeg. Puhkajate kombed on erinevad – ühed haaravad parima päevituskoha juba varahommikul, teised tulevad aga plaažile vaid selleks, et avalikus kohas einestada. Kuid leidub ka neid, kes kedagi häbenemata hakkavad oma keha korda tegema. Sellest, milliseid inimtüüpe võib suvisel ajal Saksamaa randades kohata, kirjutas ajalehe Die Welt kaastöötaja Cordula Dieckmann....