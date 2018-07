Märtsis postitas Saaremaalt pärit lauljatar Teele Viira oma Instagrami kontole foto, millega andis teada, et tema ja ta kallim Kristopher Kuuse saavad lapsevanemateks.

Nüüd on nende ühine poeg ilmavalgust näinud ning teadaolevalt on ema ja lapse seisund hea, vahendas Õhtuleht. Eelmise aasta oktoobris rääkis Teele ajakirjale Kroonika, et on leidnud oma ellu uue armastuse – Kristopheri.