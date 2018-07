Uudo Sepp eitab alandamist

Superstaarisaate võitja Uudo Sepp kinnitab, et kaitseväes teda alandatud pole ning muretseb hoopis nende pärast, kellele see arusaamatus lisatööd tekitab, kirjutas Õhtuleht eile.

Uudo selgitas Õhtulehele, et ta kirjeldas emale kaitseväes tehtud süütut nalja, millest muretseval lapsevanemal aga hoopis teine mulje jäi.

Skandaali juureks osutunud nali tulenes väikesest sõnamängust: kas lahkudes öelda “lubage minna” või “lubage lahkuda”.

“Kahju on ainult sellest, et selline asi sattus järsku lehte ning kaitsevägi pani kohe inimesed asja uurima. Mul on kahju, et teistel on pahandus,” lisas laulja. “Vahel ikka juhtub asju. Loodetavasti kõik laabub ilusti ning saame olla õnnelikud edasi ja keegi ei saa haiget.”