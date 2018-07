Lootuse külas alkoholismiga võitlev saarlane Viivi Sõnajalg räägib värskes LPs avameelselt nii enda kui oma õe sõltuvustest. Viivi tunnistatas, et sõltuvusest välja tulla on uskumatult raske.

“Ma tean, et ta tahab ja võitleb,” ütles ta oma õe Siiri kohta. “Võibolla loodab Siiri veel, et saab ise hakkama. Aga usun, et ta jõuab abini ja temagi elu saab olema imelisem, kui see on kunagi varem olnud,”