Avatud aiad meelitasid kohale sadu rohenäppe

Pühapäeval toimunud Saare- ja Muhumaa avatud aedade päeval oli nii kohalikke uudistajaid kui huvilisi mandrimaalt ja raja tagantki.



“Oli suur pidupäev,” ütles Ariste külas Jaagu talus Fööniksi aeda pidav Jelene Sakel Kadi raadio saatele “Keskpäev” ja lisas, et tema viimased külalised lahkusid alles kella kümne paiku õhtul. Ta tõdes, et inimesed istusid, jõid kohvi ja ei kiirustanud ära. “Järelikult tundsid ennast hästi,” lausus ta.

Fööniksi aed on poolteist hektarit suur ja kaunis tihedalt täis istutatud. Perenaise sõnul oli kõige suurem töö aia rajamine, nüüd toimub kõik juba nagu iseenesest. Tal on saanud harjumuseks hommikuti enne töölehakkamist aias üsna pikalt ringi käia, et vaadata, mis toimub. “Ma ei ütleks, et see mingi enesepiitsutamine oleks. Mulle meeldib seda teha,” lausus ta.

Saaremaa Kodukandi korraldatud ürituse üks eestvedaja Reet Viira ütles Saarte Häälele, et huvi oli meeletu. Gruppidena käis inimesi pea igast Eestimaa otsast ja sekka sattus ka välismaalasi, kaugemad suisa Ameerikast ja Austraaliast.

Erinevates aedades oli külastajaid erinevalt, kuid kokkuvõttes sai üritusest osa sadu ja sadu inimesi. “Üks osaleja ütles, et seitsmesaja peal jäi tal lugemine pooleli, kuid pärast seda käis veel päris palju uudistajaid,” märkis ta ning lisas, et tänavust huvi ja mastaapi vaadates andis üritus juba paraja festivali mõõdu välja.

Viira sõnul andis palju juurde see, et üritus oli eelnevalt hästi kajastatud. Väga kasulik oli tema sõnul Saarte Hääles avaldatud kaart, mida paljud inimesed kasutasid. “See oli väga ilus ja visuaalselt hästi tehtud,” lausus ta.

Katseliselt toimus aiapäev sel aastal pühapäeval ja Viira sõnul sai see muudatus hea vastukaja, sest laupäeviti on paljud inimesed siiski tööga seotud. Tuleval aastal toimub üritus samuti juuli esimesel pühapäeval.

Viira kinnitas, et aiapäev laieneb kindlasti ka Kuressaarde. “Kuidas seda täpselt teha, selgub siis, kui emotsioonid on natuke maha saadud. Aga kindel on, et üritus elab juba oma elu. Siia osatakse tulla ja seatakse juba oma puhkusigi ürituse järgi,” nentis ta.