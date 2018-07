Jalgpalliennustuses kaksikjuhtimine

Saarte Hääle jalgpalli MM teemalises ennustusvõistluses juhivad enne viimast nelja mängu Markus Kivi ja Taavi Alliku võrdse 54 punktiga. Arvesse on läinud nii alagruppide kui ka seni peetud play-off kohtumiste tulemused.

Samuti on lisatud kahe lisaküsimuse eest saadud punktid. Küsimusele, mitmendas kohtumises antakse esimene punane kaart, ükski 78 ennustajast vastata ei osanud. Küll oli 9 õiget vastust küsimusele, mitmendal minutil lüüakse MM-i kiireim värav. Kuna taanlased said sellega hakkama horvaatide vastu juba mängu esimesel minutil, on selle küsimusega asjad klaarid. Kolmanda lisaküsimuse vastus selgub pärast finaali, kui lüüakse kokku MM-il löödud väravad.

Paljude ennustajate jaoks on MM juba lõppenud, sest peafavoriit Brasiilia teekond on lõppenud. Samuti on altvedajateks olnud Argentiina, Hispaania ja Saksamaa. Alagrupifaasis üllatas halvasti ka Poola. Siiski on seitsmel talongil veel võimalus ära arvata maailmameister, neis pakutakse tšempionivääriliseks kas Prantsusmaad või Belgiat. Inglismaad ja Horvaatiat selle tiitli vääriliseks aga ei arvata.

Mõlema liidri ennustustes on Prantsusmaale ja Belgiale pakutud finaalikohta ja kolmanda koha mängu. Samas on esikümnes ennustajad, kellel on lootust ka tiitlivõitja täppipanemisele.

Avaldame siinkohal ka ennustajate täieliku pingerea: