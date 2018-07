JUHTKIRI: Kuidas küla koerale?

Pahapilli elanikud on nördinud Varese sadama arendaja, Mustjala osavallakogu esimehe Harry Raudvere peale. Nende endi sõnul on nördimuseks põhjust rohkem kui küll. Ettevõtja viimane “vägitükk” oli kohalike sõnul see, et mees lasi sadamast vedada külla oma ostetud maatükile naftasaadustega reostunud kaevist, mis võib reostada ka naabrite kaevuvee.

Sadama naabrid kinnitavad, et Raudvere ähvardas tuugeni-vastaseid kättemaksuga – vedada oma ostetud maatüki sadamast kaevatud ainest täis ja see sõnnikuga segada.

Raudvere ise teatas Saarte Häälele, et naftaga on kaevise reostanud kiuslikud külaelanikud ise. Ja kiusanud on Pahapilli elanikud Raudvere arvates teda rohkem kui küll – kirjutatud kaebekirju, kohtusse kaevatud, tema peale valetatud. Raudvere võrdles oma suhteid Pahapilli elanikega vanasõnaga külast ja koerast.

Eks iga inimene näe maailma oma mätta otsast ja käitu vastavalt sellele. Kuskil aga peaks olema piir. Kus on see piir Varese sadama arendaja ja Pahapilli elanike konfliktis?

Ehk oleks aeg siiski jutud sirgeks rääkida ja mõistliku lahenduseni jõuda?