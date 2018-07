Läinud reede õhtul Kuressaarest pealinna poole startinud buss jäi maha laevast, kuhu graafikujärgselt jõudma pidi ning hilines seetõttu sihtkohta.

Bussijuht sattus nimelt Muhus kergesse segadusse ning tegi seega terve bussitäie reisijatega mõned ebavajalikud kõrvalepõiked.

Saarte Häälega kõnelenud reisija sõnul oli tegemist 17.55 Kuressaarest Tallinna poole teele asunud Lux Expressi bussiga. Tema sõnul jättis bussijuht mõned kilomeetrid pärast Liivat bussi seisma ja pööras otsa ringi. Jõudnud aga tagasi Liivale, võeti suund jälle Kuivastu poole.

Ühel ristmikul peatus buss uuesti ja pärast väikest mõttepausi võeti suund ootamatult hoopis saare põhjakaldal asuva Üügu panga poole. “Ühel hetkel bussijuht vist mõistis, et asi ei ole õige ja hakkas uuesti bussi ümber pöörama,” kõneles reisija. “Siis aga läks bussijuhi juurde üks eakam härra ja küsis üpris vihaselt: “Mida te teete?”. Bussijuht kostis, et sõidab Kuivastusse ja mees pani vastu: “Seda teed mööda!”.”

Lõpuks jõudis buss küll Kuivastusse, kus reisijatel tuli ligi pool tundi oodata, kuna õigest laevast jäädi seikluste pärast maha. “Mees, kes oli enne bussijuhiga vestlema läinud, tuli bussi vahekäiku ja hakkas kellegagi rääkima teemal, et tuleks allkirju koguda. Selleks, et pretensioon esitada,” kõneles reisija. Keegi arvanud seepeale, et ega buss seetõttu kiiremini kohale jõua ning nõnda jäigi allkirjade kogumine ikka ära. Vähemalt temalt ei palunud keegi kuskile allkirja.

Pärast laevasõitu andis bussijuht siiski reisijatele valjuhääldis teada, et ta vabandab juhtunu pärast. “Samuti ütles ta, et Tallinnasse jõuame 25 minutit hiljem. Nii ka läks,” kinnitas reisija.

Lux Expressi kliendikogemuse juht​ Paul Kristjan Lilje tõdes, et nende bussijuht eksis tõepoolest Muhus teel sadamasse. “Kuigi tegemist on kogenud bussijuhiga, sõitis ta kogemata õigest teeotsast mööda ning ei leidnud kohe õiget teed tagasi,” selgitas Lilje. Eksimus sai bussifirma kinnitusel lõpuks ikkagi parandatud, buss jõudis sadamasse ning reis sai jätkuda järgmise laevaga, nagu rääkis ka reisija. “Palume reisijate käest vabandust bussijuhi eksimuse ja bussi hilinemise pärast,” lisas Paul Kristjan Lilje.