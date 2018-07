Marilis Remmel viskas end EM-il viiendaks

5.–8. juulil Ungaris Györis toimunud U18 vanuse­klassi Euroopa kergejõustiku meistrivõistlustel saavutas Marilis Remmel neidude odaviskes uue isikliku rekordiga 54.48 viienda koha.



“Tulemusega olen väga rahul, sest poleks ise arvanudki, et nii palju suudan visata, seepärast olen positiivselt väga üllatunud,” tunnistas Marilis Remmel, kes võistles seekord tõusvas joones. Marilis Remmel jõudis lõppvõistlusele seitsmenda tulemusega, visates kvalifikatsioonis uueks isiklikuks rekordiks 51.35. Finaalis lennutas ta oda 54.48 kaugusele, mis on uus isiklik rekord ja andis viienda koha.

“Ma ei oskagi vastata, mille pealt see tuli, sest viimasel ajal ainult üks vigastus ajab teist taga ja ka motivatsiooni sealt leida oli raske, aga trennid said tehtud,” lausus Marilis Remmel, kelle hinnangul ei olnud see tulemus maksimum. “Suhteliselt kergelt tuli, ei mäletagi väga, mida nii erilist tegin, et kolme meetriga isiklik tuli.”

Sel hooajal on Marilis Remmelil tulemas veel rukkilillemängud, Balti maavõistlus ja Eesti meistrivõistlused mitmevõistluses. “Eks ikka kõigil tahan hästi võistelda ja näidata, mis puust ma tehtud olen,” märkis ta.