Mihkel Räim jätkab Cycling Academy meeskonnas

Jalgrattur Mihkel Räim pikendas lepingut oma praeguse koduklubiga Israel Cycling Academy veel kahe aasta võrra.



Kui klubi võistkond osales tänavu esimest korda mainekal Giro d’Italial, siis nüüd on seatud eesmärgiks teha kahe aasta pärast debüüt Tour de France’il.

“Hoolimata klubi ajaloolistest saavutustest planeerime juba järgmist aastat,” ütles klubi omanik Sylvan Adams pressiteate vahendusel. “Seetõttu pikendasime lepingut klubi põhisõitjate Zaki, Kristsi ja Mikuga. Oleme järgmisel aastal veel tugevamad ja kogenumad, olen meie sõitjate ja tiimi üle väga uhke!”

“Meeskond muudkui kasvab ja areneb, mul pole kahtlustki, et areneme veelgi ja ma tahan olla osa tiimi säravast tulevikust,” märkis 12 UCI võiduga Cycling Academy edukaim rattur Mihkel Räim. “Cycling Academyl ja minul on ideaalne abielu, miks peaks seda rikkuma. Olen selles tiimis saanud palju paremaks ratturiks, usun, et jätkame samas vaimus ka edaspidi ja jõuame koos tippu.”

Lisaks Räimele sõlmisid lepingupikenduse lätlane Krists Neilands ja austraallane Zak Dempster.