NORMA JÕEKALDA 80: See ei olnud töö, see oli elustiil

”Kui me Moidela Tõnissoniga saateid tegime, siis see ei olnud meie jaoks töö, see oli elustiil,” ütles eile 80-aastaseks saanud esimene saarlasest telerežissöör Norma Jõekalda.

Kihelkonna mail Liiva külas sündinud Norma lõpetas Saaremaa ühisgümnaasiumi 1955. aastal. Saaremaalt läks ta edasi õppima Tallinna kultuurharidusala kooli. Selle õppeasutuse lõpetamise järel sai saarlasest Moskva teatriinstituudi (GITIS) tudeng.

Juba ülikoolis õppimise ajal kutsuti Norma Eesti Televisiooni tööle. Kooli ta pooleli ei jätnud, vaid läks üle kaugõppeosakonda. Teatriinstituudi lõpetas ta 1963. aastal. ETV leival oli juubilar 33 aastat. Kultuurisaadete pearežissöörina valmis tema käe all mitu saatesarja. Tema põhihuviks on olnud teater. Eesti kõigi teatrite etendused on jõudnud televaatajateni Norma Jõekalda režissööripilgu all, lisaks sadu muid saateid.

29 aastat tagasi tuli ta koos abikaasa Kaljoga, staažika teleoperaatoriga, Saaremaale üles võtma saarlaste esimest ülemaailmset kokkutulekut. Sellest sündis tunniajaline saade ”Sellel suvel Saaremaal”. Hiljem on Jõekaldad salvestanud Saaremaal mitu telesaadet nimega ”Provintsipäevik”.

Teletööd on visa saarlane käinud tegemas paljudes paikades Venemaal. Moskvas salvestati ETV jaoks saade kosmonautide Gagarini ja Leonoviga. Eelmise sajandi lõpul õnnestus Normal ja Kaljol minna reisile Ameerika Ühendriikidesse. Ka sealnähtust valmis telesaade.

Pensioniealisena töötas Norma veel aastaid Kanal-2-s, telejaamas, kus praegu tegutseb Norma ja Kaljo poeg Kristjan Jõekalda.

Kolm aastat selle sajandi alguses on Jõekaldad elanud Ameerika Ühendriikides Floridas, abistades seal elanud sugulast.

”Üldse olen üle ookeani käinud 22 korda. Reisinud olen tõesti palju, näinud maailma kaunimaid paiku ja kohtunud väga huvitavate inimestega. Pikemaid reise ei kavatse ma enam ette võtta, aga Saaremaale ikka tulen,” lubas Viimsis elav Norma eile oma juubelisünnipäeval.

Juubilar on tütre ja poja ema ning neljale lapselapsele vanaema.

Saarte Hääl ja Kadi raadio soovivad vitaalsele Norma Jõekaldale palju õnne, tervist ja ikka samasugust erku meelt.