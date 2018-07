Taastatav pukktuulik jõuab täna Kuressaare linnusesse

Kuressaare linnuses taastatakse seal 17. sajandil läänebastionil asunud pukktuulik. Täna jõuavad Hiiumaalt Kuressaarde veski karkass, tiivad ja muud osad.



Linnuse tuulikute ajaloost on teada niipalju, et pärast pukktuuliku hävimist ehitas kohalik kaupmees Jelisar Beloussov tsiviilteenistuse valitsuse loal 1787. aastal põhjabastioni suurtükitorni müüridele hollandi tüüpi tuuliku. Tuulik püsis sellel kohal 18. novembrini 1795, mil see hävis tulekahjus.

Tuulik avatakse 10. augustil Saaremaa merepäevade raames.