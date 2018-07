TÄNUAVALDUS: Aitäh abi eest!

See juhtus 5. juulil kella kaheksa paiku õhtul Kuressaare linnateatri ees. Hakkasin astuma kõnniteelt tänavale, et seda ületada. Kukkusin aga nii õnnetult, et jäin tänavale pikali.

Juhuslikult tulid sealt mööda kaks 11-12aastast tüdrukut ja püüdsid mind abistada. Nemad aga ei jaksanud mind tõsta.

Seda nägi peatusest Osilia taksojuht, kes sõitis mulle appi. Lubas viia koju, tasuta, kuid seal ta mind taksost väljuda ei lubanud. Ta viis mu hoopis kiirabisse ja lubas mulle hiljem järele tulla, kui olen arsti juures käinud. Samuti lubas ta, et viib mu koju, tasuta. Mul raha oli, aga valu oli nii suur, et ma ei saanud talle tasuda.

Nüüd olen kodus, käimisega on raskusi. Tuttavad prouad toovad süüa ja aitavad.

Tänan taksojuht Rein Tiitmad, kes mind aitas. Veel kord suur-suur aitäh. Tore, et on olemas selliseid mehi, kes vanainimest raskes olukorras aitavad.

Magda Allik