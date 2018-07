Undvale tuldi siit- ja sealtpoolt väina, ookeani tagantki

Laupäeval tulid endised ja praegused Undva küla elanikud Maali talu platsile esimesele küla kokkutulekule. ”Eelregistreerimisega saime kirja 136 inimest. Tuli aga palju rohkem, koguni 180. Tellisime 150 rinnamärki, arvestusega, et kõik osalejad saaksid märgi rinda, aga kahjuks hilisemad tulijad jäid ilma,” rääkis kokkutuleku üks korraldajatest, Undva küla seltsi juhatuse liige Anneli Teppo-Toost.

Kunagi elas Undvas üle 400 inimese. Nüüdseks on see looduslikult kaunis paik jäänud elanikest päris tühjaks. Küla püsielanikud Anneli Teppo-Toost ja tema abikaasa Meelis loodavad, et ehk andis hästi õnnestunud kokkutulek mõnelegi mõtte edaspidi oma elu selle paigaga siduda.

Oma vanemate lapsepõlveradadele olid kõige kaugemalt, Torontost kohale sõitnud Aime Olup ja Reet Oolup. Kokkutulnute hulgas oli nii tallinlasi kui tartlasi, kuressaarlasi ja pärnakaid, inimesi paljudest kohtadest Eestimaalt.

Kokkutulnuid tervitas Saaremaa vallavalitsuse esindajana tugiteenuste osakonna juhataja Alo Heinsalu.

Huviga kuulasid undvalased Raivo Kasemetsa ülevaadet küla ajaloost. Praegune Taebla elanik on koostanud 240-leheküljelise raamatu ”Undva (ja maailm) läbi nelja sajandi”. Faktiderohke, paljude fotode ja kaartidega suureformaadiline trükis leidis inimestelt sooja vastuvõtu.

Humoorikaid lugusid külaelust pajatas Taimo Oolup. Mängujuht Ülle Rahula eestvõtmisel said lustida nii lapsed kui täiskasvanud. Anneli Teppo-Toost viis läbi lühikese maalimiskursuse.