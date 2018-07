Automüük on jäänud Saaremaal mullusele tasemele

Kui mullu oli esimese poolaasta jooksul esmaselt registreeritud sõiduautosid Saare maakonnas registrisse kantud 404, siis tänavu samal ajal on kandeid olnud 394.



Maanteeameti sõidukite registriosakonna peaspetsialist Aime Parve tõi Saarte Hääle palvel koostatud statistikas välja, et sel aastal on saarlased soetanud 206 uhiuut ehk 2018. väljalaske­aastaga autot, eelmisel aastal oli tutikaid ehk 2017. väljalaske­aastaga autosid poole aastaga registrisse kantud 234. Seega pooled saarlaste uutest autodest on kõige uuemad võimalikud variandid eri markidest ja mudelitest.

Lemmik ikka endine



Saarlaste margieelistustes väga suuri muutusi toimunud ei ole. Endiselt troonib esikohal oma erinevate mudelitega Toyota. Erinevaid Toyotasid on Saare maakonnas kuue kuu jooksul registreeritud 53, nendest 44 väljalaskeaastaga 2018.

Teisele kohale on saarlaste eelistustes ülitugevalt tõusnud Škoda. Esmaselt registreeritud Škodasid on Saare maakonnas tänavu registrisse kantud 44, neist väljalaskeaastaga 2018 on 36.

Škodade, aga ka Renault´de ja Daciate müügiga tegeleva Warma Auto OÜ müügikonsultant Rain Rohumägi tõdes, et võrreldes eelmise poolaastaga on neil müük olnud samal tasemel. “Selle aasta esimeses pooles müüs Warma Auto sõidukeid kokku 50. Nendest Škodasid 31, Renault´sid üheksa ja Daciaid kümme,” kõneles Rohumägi.

Saarlaste lemmikud on tema sõnul Škoda Octavia, jätkuvalt ka Fabia ning menukaks on osutunud ka uus Dacia Duster. Aasta teises pooles loodab Warma Auto kindlasti müüginumbrite jätkuvat kasvu.

Kolmandale kohale on mulluse kolmanda, Opeli asemel tõusnud Volkswagen 34 autoga, neist aga vaid neli olid välja­laske­aastaga 2018.

Pole hullu midagi



Opel seevastu pole kaugele maha jäänud, seda marki sõiduautosid on tänavu poole aastaga maakonnas esmaselt registreeritud 12, neist seitse on seejuures ka tänavuse väljalaske­aastaga. Tõsi, Peugeot´ erinevaid marke ja mudeleid on paari võrra – 14 – registrisse rohkem kantud. Neist uhiuued ehk väljalaskeaastaga 2018 olid 13.

Hondasid, veel mõne aasta eest saarlaste vaieldamatuid lem­mikuid, on tänavuse esimese poolaastaga Saaremaal registreeritud 15. Neist tutikaid 14.

Hondade müügiga tegeleva ML Autoservice OÜ juhatuse liikme Maidu Lempu sõnul on nemadki üldjoontes müügitulemustega siiski rahul. “Aasta teine pool peaks andma müügikasvu uue CRV tulekuga,” ennustas Lempu.

LEMMIKUTE TOP 5

Väljalaskeaastaga 2018

1. Toyota 44

RAV4 (16), Avensis (8), Auris (6), C-HR (4), Corolla (4), Proace (3), Yaris Hybrid (2), Yaris (1).

2. Škoda 36

Octavia (10), Fabia (9), Karoq (7), Kodiaq (4), Rapid (4), Superb (2).

3. Honda 14

CR-V (7), HR-V (5), Civic 5DR (2).

4. Peugeot 13

3008 (4), 5008 (4), Expert Traveller (2), 508 (1), 208 (1), 2008 (1).

5. Opel 7

Grandland X (2), Crossland X (1), Astra Sports Tourer (1), Corsa-E (1), Insignia Grand Sport (1), Insignia Sports Tourer (1).

Allikas: maanteeamet