JUHTKIRI: Uus on põnev

Tänases lehes on mitu uudist, mis rõõmustavad nii Saaremaa külalisi kui ka siinseid elanikke.

Kui mitte kõiki, siis paljusid kindlasti.

Kui seni pääses Koigi rappa vaid Koigi külast ning tee sinna oli kõike muud kui hea, siis nüüd viib rappa ka uus matkarada Koigi-Väljakülast. Siinkohal tasub tunnustada Tagavere külaseltsi aktiivsust – valmis ju matkarada seltsi eestvedamisel, tänu Leader-programmist saadud rahale ja Saaremaa valla toetusele. Seega, “rappa minek” ei pruugi tingimata tähendada midagi halba – vähemasti siis, kui on silmas peetud Koigi raba.

Väikese Vilsandi saare põnevust külaliste silmis tõstaks aga kindlasti see, kui sealne tuletorngi huvilistele avataks. Nagu selle must-valge sõsaraga Sõrves hiljuti tehti. Eks näis, millal veeteede ameti plaan teoks saab.

Kuigi tuuliku püstitamine Kuressaare kindluse bastionile tekitab vastakaid arvamusi, on kindel, et leidub neid, kes soovivad peagi valmivat päris veskit – mis on võimeline vilja jahvatama – oma silmaga kaeda.

Taas midagi uut!