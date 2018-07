Saaremaa muuseumi projektijuht Tõnu Sepp ütles, et Kuressaare merepäevadeks valmiv pukktuulik on inimestele edaspidi avatud vaatamiseks ja uudistamiseks nii seest kui väljast. “Kui muuseum on avatud, saab seal sees ka uudistamas käia, muul ajal on see kindlasti kinni,” lausus ta. Tõnu Sepp lisas, et mingite suuremate ürituste ajal lastakse kindlasti ka tuuliku tiivad ringlema, sest tuuliku sees on korralikult töötav mehhanism. “Mõne jahvatamise teeme ka ja pole välistatud, et tulevikus hakatakse ka spetsiaalselt seal jahvatatud viljast saia või leiba tegema,” märkis ta.

Fotol Tõnu Sepp, Taavo Taelma ja Olari Aassalu.