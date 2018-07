Koigi raba uus rada avatud

Rabaradasid on Eestimaal palju. Koigi raja teeb eriliseks see, et selle on loonud kogukond, kes hindab raba.

Nii tunnustas keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni direktor Kaja Lotman eile Koigi matkaraja avamisel tegijaid MTÜ-st Tagavere Optimistid.

“Tihtipeale käivad linnainimesed raba lihtsalt imetlemas või käivad teadlased-rabauurijad. Siin on aga külakogukond teinud raja, kus nad vabal ajal saavad raba nautimas käia, “ räääkis Lotman.

Keskkonnaametnik lisas, et rada saavad kasutada kõik loodushuvilised, öeldes, et mujalt maailmast saarele tulnud inimesed saavad rabarajal matkates näha hoopis teistsugust Saaremaad.

“Kui juba avapäeval on rabamatkaks kogunenud nii palju uudistajaid, siis võib loota, et edaspidigi huvilistest puudust pole,” väitis Kaja Lotman.

Matkarajale läks ka Saaremaa ühisgümnaasiumi bioloogiaõpetaja Inge Vahter, kelle juhendamisel on paljude õpilaste uurimistöid kõrgelt hinnatud. Tunnustatud õpetaja sõnul võimaldab uus avatud matkarada õpilastel veelgi paremini kodusaare looduse omapära mõista. “Mulle endale pakub uus rada avastamisrõõmu. Kindlasti tulen siia ka oma õpilastega,” märkis õpetaja Vahter.

Enne rajale minekut toimus Tagavere seltsimajas pidulik tänuüritus, kus MTÜ Tagavere Optimistid eestvedaja Elle Mäe tänas kõiki, kes raja tegemisele õla alla panid. Tänukirju jagus mitmekümnele inimesele.

Matkajad aplodeerisid üllatuskontserdil esinejaile, kellest kõige tuntum oli Estonia teatri metsosopran Triin Ella. Esines ka klaveriduo Ann Kärner ja Lisell Reinmets Orissaare muusikakoolist.

Koplimäe mahetalu perenaine Marju Müür pakkus isuäratavaid kooke ja jooke ning pärast kehakinnitust ja kontserdi nautimist istusid matkajad autodesse, et sõita Koigi-Väljakülla, raja alguspunkti, kus rada pidulikult avati. Samas said osalejad Saaremaa Delifoodilt kaasa kosutava joogi. Pärast seda astus enam kui kolmkümmend matkajat giid Mart Mölderi juhendamisel kolmetunnist saepurukattega rada läbima.

Kaja Lotmani sõnul on saarlased väga huvitava raja teinud. Põnevaks pidas ta vaadet järvele. “Ja mis veel, me leidsime murakaid, kuigi arvatakse, et murakaid on Saaremaal vähe. Igal juhul tasub inimestel uuele Koigi matkarajale minna ja vana rada on samuti avatud,” rõõmustas keskkonnaameti regiooni juht.