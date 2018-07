“Mälu maastikud” kunstistuudios

Eilsest on Saaremaa kunstistuudio galeriis avatud Ilme Rätsepa isikunäitus “Mälu maastikud”.

“Olen maalinud nelikümmend aastat ja kui oleksin selgeks saanud või teaksin lõpptulemust ette, poleks põhjust värvipurke avada. Tehnoloogia on loonud võimalused kasutada fotot maalile lisaks, mis teeb protsessi veel põnevamaks,” ütleb Ilme Rätsep ise.

“Alles nüüd palju aastaid hiljem olen lõpuks vaba, et olla ise ja nautida oma tegemisi. On jäänud hetked, kogu rikkus, mis elu jooksul kogutud ja mida keegi võtta ei saa. Teadmised ja taipamised pärast sügavaid kuristikke ja peadpööritavaid õnnetippe. On jäänud mälumaastikud, mis võivad olla sulnilt kaunid, argiselt hallid või lausa tapvalt valusad. Ma vajan neid kõiki, et luua oma tänaseid maastikke.”

Kunstniku eksponeeritud kangad on peamiselt kahel materjalil, ainueksemplar täissiidil ja satiinil autoritiraažina.

Näitus jääb kunstistuudios avatuks 31. juulini.