Mustjalas tähistatakse esimese segakoori loomist

14. juulil toimub Mustjalas juba III laulupidu. Tähistame sellega 160 aasta möödumist meie esimese segakoori asutamisest. Tollane Mustjala Anna koguduse köster Andreas Allas leidis, et segakoori on vaja! Kuna muusika ja laul on meie kandis alati au sees olnud, polnud ka raske lauljaid leida. Nii saigi 1858. aastal loodud Mustjala esimene segakoor.



Eesti Vabariik sai 100 ja koos Eestiga saame ka meie tähistada oma juubelit – seega tore juubelite aasta.

Peab tõdema, et 160 aastat ei ole Mustjala segakoor järjepanu tegutsenud. Tegelikult aga on laul meiega alati kaasas käinud ja oodanud lihtsalt seda aega, et meie juurde tuleks õige inimene, kes suudaks koori taas kokku panna. Ja aastal 1996, kui meie kooli tuli uus muusikaõpetaja Imbi Kolk, tegi tollane kultuurijuht Kalle Kolter talle ettepaneku segakoor moodustada. Nii sündiski.

Ja tahet meil jagub! Meie koor on küll pisike oma 14 lauljaga, aga ei saa öelda, et selle tõttu endale järeleandmisi teeme. Meie teisipäevaõhtustest kooriproovidest keegi naljalt ei puudu, ikka leitakse tööde-tegemiste kõrvalt see aeg, et tulla rahvamajja ja koos laulda. Eks laul aitab päevamured kõrvale jätta ja kiiretel aegadel korraks hinge tõmmata. Jõuame käia esinemas meie kohalikel üritustel, laulupidudel, laulmas käidud on ka mandri peal ning Rootsis, Venemaal ja Leedus. Oma CD-plaate oleme salvestanud juba neli. Kui seltskond on hea ja kõik klapib, on rõõm mitmekordne.

Aitäh kõikidele meie koori lauljatele ja suur kummardus meie armsale dirigendile Imbile, kes seda vankrit veab! Täname, et suudad meie pisikesed puudused välja kannatada ja igal teisipäeval tulla, olla alati särav ja meid jätkuvalt kiita. Seda isegi siis, kui kõik noodid ei ole nii puhtad.

Armas rahvas! Olete oodatud 14. juulil kõik osa saama meie Mustjala III laulupeost. Pidu algab kell 18.30 rongkäiguga endise vallamaja eest. Koos meie oma kooriga on laulmas veel Kihelkonna, Lümanda, Taritu, Karja ja Muhu segakoor, Kärla külakoor ja külaliskoor Soomest. Tantsu löövad meie lasteaia- ja koolilapsed, Mustjala memmed, naisrühm Kuldking ja külalistena mandrilt Tääksi segarühm Õerutajad. Kaasa teeb ka Kuressaare linnaorkester. Pärast laulupidu jätkub õhtu Taniel Varese laulu saatel varaste hommikutundideni. Olete kõik oodatud!

Edith Viira

Mustjala rahvamaja juhataja