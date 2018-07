Katamaraanparvlaev Runö naaseb plaanide kohaselt Ruhnu liinile reedel, 13. juulil.



“Seni on läinud kõik planeeritult, uus laeva peamasin on jõudnud Eestisse,” ütles AS Kihnu Veeteede juhatuse liige Andres Laasma BNS-ile.

Graafiku järgi peaks Runö tagasi liinil olema reede õhtul, reedehommikuse reisi liinil Ringsu-Munalaid teeb veel Runöt asendav parvlaev Amalie.