Kuressaare kesklinna EAS toega kerkiv kogupere elamuskeskus Thule Koda valmib suve asemel jõulukuuks.



“Ehituse tähtaeg on erinevate asjaolude tõttu tõepoolest pikendatud aasta lõppu,” ütles OÜ Hõbekeskus juhataja Andres Tinno. Vastavasisuline tähtaja pikendamise avaldus on esitatud ka EAS-ile ning rahuldatud. Andres Tinno lükkas ümber kuuldused, et ehitus on seisma jäänud, kuna tellijal ei ole raha ehitajale maksta ning tekkinud on suured võlgnevused.

“Hõbekeskus OÜ-l Tesman AS-i ees jooksvaid võlgnevusi ei ole. Ehitusarveid tasutakse vastavalt tööde tegemisele,” kinnitas Andres Tinno.

Thule Kojale, mille üks oluline osa on kino, tegi kindlasti karuteene Apollo kino avamine Aurigas. Thule Koja plaane tehes linnas veel kino puudus.

“Apollo turule tulekuga kindlasti äriplaan vajas korrigeerimist ja täiendamist, kuid oma olemuselt see palju ei muutunud,” ütles Tinno.

EAS-i juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul on EAS Thule Koja projekti elluviimist kontrollinud. “EAS-il on õigus ja kohustus teha kohapealseid paikvaatlusi, seda on hiljuti tehtud ka antud objekti puhul,” kinnitas ta.

Praeguse seisuga on objekti valmimise tähtaeg detsembri esimene päev.

Sigrid Harjo ütles, et suuremahuliste projektide puhul on tähtaja pikendamine üsna tavapärane nähtus. Seekord oli pikendamine EAS-i poolt vaadates igati põhjendatud.

Tinno selgitas, et ekspositsiooni seadmete lõplikud paigutused ja lahendused valmisid hilinemisega, seega pikenes vastavalt ka ehitusaeg. Samuti olevat ehitajal muinsuskaitsega kooskõlastamata ka kompleksi vana osa fassaadi uuendamise lahendused.

“Ehitamisel, eriti vana maja uuendamisel tuleb ikka ette üllatusi ja muutusi. See on ehitamisega kaasas käiv paratamatus,” selgitas Tinno.