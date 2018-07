Undvasse kerkib kunstiresidents

Araabia Ühendemiraatides töötav skulptor ja maalikunstnik Toomas Altnurme on otsustanud end siduda Saaremaaga ja rajada Undva vanasse sõjaväeossa stuudio ning rahvusvahelise kunstiresidentsi.



“Linnadest on kergelt öeldes kopp ees. Küllap see on seotud ka vanusega,” selgitas Altnurme, miks ta Undvasse kinnistu soetas ja edaspidi päriselt Saaremaale kolida plaanib.

Eelmisel suvel sattus ta koos sõbraga sinnakanti ujuma ja leidis end ühel momendil sõjaväeosa siseõues. “Hetkeks oli tunne, et oleme sattunud Mehhikosse,” kirjeldas ta tol hetkel seal valitsenud leitsakut. Samas tuli ka äratundmine, et see koht on oma hüljatuse, puutumatu looduse ja rahuga ääretult inspireeriv.

Altnurmel õnnestus kinnistu enampakkumisel ära osta ja nüüd on mõtted stuudio ja kunstiresidentsi juures, mis sinna peaks kerkima. “Sel suvel hakkame vaikselt pihta, järgmisel suvel võiks midagi juba valmis olla,” arvas ta, lisades muiates, et selleks tuleb veel kõvasti emiraatides tööd teha. “Aga vähemalt on, millest unistada,” lausus ta.

Eile Kuressaare raegaleriis avatud näituse kohta ütles kunstnik, et tõusis sama päeva hommikul kell viis ja otsustas, et just need tööd tuleb viia näitusele. Tegu on Ühendemiraatides maalitud suurte lõuenditega. Altnurme täpsustas, et tegelikult on tegemist araablaste kasutatava telgiriidega, mis on lõuendist oluliselt tugevam.

“Tõin kaasa tükikese kõrbe ja päikest. Kuna see regioon on niisugune, et seal figuratiivset kunsti ei ole võimalik teha, siis on kõik tööd abstraktsed. See on samas hea väljakutse, sest figuratiivne kunst on inimestele lihtsamini hoomatav, abstraktne kunst aga kõvem pähkel,” sõnas ta.

Näitus Raegaleriis kannab pealkirja “Koit ja hämarik” ning esitlusele tulevad Altnurme skulptuurid ja maalid. “Koit ja hämarik on nii suve teema. Koidu ja Hämariku kohtumine… Mul on ka skulptuurid sellenimelised,” põhjendab autor näituse nime valikut.

Näitus jääb avatuks 4. augustini.

Toomas Altnurme (sünd 1973)

Lõpetanud Tallinna Ülikooli kunstiosakonna, millele järgnes seitse aastat kunstiõpinguid Aasias. 2014. aastast töötab ta kujutava kunsti õppejõuna Al Ainis, Araabia Ühendemiraatides. Kunstnik pole siiski kaotanud sidet oma kodumaaga, paljud tema suvekuud mööduvad Eestis näitusi korraldades või skulptuure püstitades.



Toomas Altnurme on kõikjal äratanud tähelepanu oma mastaapsete otse loodusesse või avalikku ruumi paigutatud skulptuuridega. Samuti on ebamaiselt intensiivsed värvitoonid, mida ta oma maalidel kasutab.