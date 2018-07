Varese sadamas kahtlustati lõhkekeha leidu

Pühapäeval sai Lääne-Eesti pommigrupp väljakutse Varese sadamasse lõhkekeha kahjutuks tegemiseks, kuid õnneks ei olnud tegu pommiga.



Pommigrupi juhataja Aivar Post ütles, et tegu ei olnud lõhkekehaga, vaid merel objektide markeerimiseks kasutatud seadmega, mille oli toonud randa jää või uhtunud laine. “Mingi pürotehnika sarnane asi on sellel sees ja peal on kiri, et asi on ohtlik, seepärast oli väljakutse õige, aga kui see on oma töö ära teinud, siis on ta ohutu ja kest jääb järele,” lausus ta.

Aivar Posti hinnangul ei ole see seade jäänud merre sõjaaegadest, vaid tegu on pigem kaasaegse vahendiga, mis eeldatavalt jäänud mõnest mereõppusest. “Neid on võib-olla veel kusagil mujal kaldale uhutud,” leidis ta.