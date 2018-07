Vilsandi tuletorn plaanitakse avada

Hiljuti avalikkusele lahti tehtud ja oodatult populaarseks külastuspaigaks muutunud Sõrve tuletornile lisaks plaanib veeteede amet avamiseks pakkuda ka Vilsandi tuletorni.

Sõrve tuletorni avamisel ameti juhi Rene Arikase poolt välja öeldud info kohaselt ongi Saare maakonnas võimalik veel avada vaid Vilsandi torn. Ülejäänud tuletornid ei ole oma olemuselt piisavalt turvalised või on nende turvaliseks ehitamine liiga keerukas.

Üle 200 aasta vanuse tuletorni võimalikku avamise aega veeteede amet öelda ei oska. “Täna ei ole meil ka ühtegi konkreetset ametlikku taotlust potentsiaalselt operaatorikandidaadilt,” ütles Saarte Häälele veeteede ameti välissuhete juht Tarmo Ots. Ta tõdes, et enne torni külastajatele avamist vajab see ka loomulikult põhjalikku remonti. “Hetkel tegelemegi rekonstrueerimistöödeks vajalike projekteerimistöödega,” ütles ta, et töö on käima lükatud.

Rene Arikas ütles Saarte Häälele, et veeteede ameti jaoks on operaatorite kaudu avatud tuletornid kasulik projekt mitmes mõttes. Selle kaudu on tema sõnul väga hea võimalus tutvustada merekultuuri ja navigatsiooni. Teisalt aitab piletitulust saadav protsent torni korras hoida nii, et amet ise suuremaid investeeringuid tegema ei pea. Eriti populaarsed on Hiiumaal asuvad avatud tuletornid.