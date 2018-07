Nädal tagasi Kuressaare ääre­linna tabanud öine elektrikatkestus pani põntsu ka Saaremaa piimatööstusele, kel rikke hetkel juustutegu pooleli jäi. Tööstusele tähendas see vähemalt 10 000 euro suurust kahju.



Saaremaa piimatööstuse juhatuse esimees Ülo Kivine märkis, et nende jaoks saabus katkestus väga kehval ajal. “Juustutootmine just käis ja pidime seetõttu päris mitu tonni juustu utiliseerima,” nentis ta. Vool oli ära vaid mõne aja, kuid hakkas seejärel kõikuma. “Tuli ja läks, tuli ja läks ning see tekitas paraja ebameeldivuse.”

Kivise sõnul on nad analoogse olukorra läbi elanud tänavu veebruaris. “Ka seekord võtsid töötajad öösel käsitsi selle juustu kateldest välja ja nii see meie jaoks lõppes,” sõnas Kivine.

Tööstuse juhi sõnul on nad suhelnud ka Elektrileviga. Päris täpset analüüsijärgset vastust tema ei teagi, kuid oletatavalt oli rikkel mitmeid põhjuseid. “Ikka vanad süsteemid ja liigne niiskus,” sõnas Kivine. “Saaremaal ju sadas vihma terve teisipäeva.”

Ülo Kivine tänab õnne, et voolukõikumine ei olnud veelgi suuremahulisem. “Sain aru, et oli üksikuid tarbijaid, keda see seekord puudutas,” ütles ta. Tööstuse kahjud on siiski kokku löödud ning neid oli üle 10 000 euro. “Loodame hüvitust, selle jaoks kindlustus ongi, aga menetlus käib ja vastust ei ole, kuidas seekord asi lõpeb.”

Elektrilevi juhtimiskeskuse juhtivspetsialist Virgo Vaabel tõdes, et 4. juuli ööl tekkinud elektrikatkestus hõlmas peamiselt Kuressaare äärelinna Kuivastu maantee poole jäävat osa. Põhjuseks oli seejuures lühis maakaablis, mis tekitas omakorda ülepinge veel kahes liinis. Kokku oli kõnealusel öösel kolm keskpingeriket. Vaabeli sõnul said kõik kliendid elektri tagasi pärast kella kaheksat hommikul.

Mis puudutab konkreetseid nõudeid ja Saaremaa piimatööstuse juhtumit, siis seda Elektrilevi lähemalt kommenteerima ei soostunud. “See on juba kliendi ja Elektrilevi vaheline teema, mille sisu ei kuulu kolmandatele osapooltele avalikustamiseks,” nentis Virgo Vaabel.