Enn Kreemilt tänavu kaks uut raamatut

Maikuu teises pooles esitles Enn Kreem Tallinna Lennusadamas Eesti Laevanduse Aastaraamatut 2018 ja homme esitleb samas trükist “Eesti merenduse 100 aastat”.



“Kui laevanduse aastaraamatust rääkida, siis see on juba 24. aastakäik. Olen püüdnud raamatu koostajana igal aastal ka Saaremaalt midagi huvitavat avaldada. Nii ka seekord,” ütles Möldri küla Insu talu peremees, laevaomanike liidu tegevdirektor ja kaptenite klubi peasekretär Enn Kreem (fotol).

Rein Sepp ja Leo Filippov on kirjutanud Saaremaa merekultuuri seltsi 23 aasta tegevusest. Aare Laine sulest on ilmunud lugu kapten Aleksander Riisist, kes pärast teist maailmasõda elas ja töötas Kanadas.

Raamatu koostajana tunneb kunagine polaaruurija, tele-, raadio- ja kirjamees heameelt, et kõik need trükised alates 1994. aastast annavad Eesti merendusest põhjaliku ülevaate.

“Hakkasin esimest aastaraamatut kokku panema pärast Estonia hukku. Mõtlesin siis, et Eesti laevanduse ja merenduse jaoks tuleb senisest rohkem ära teha. Aastaraamatutes on ka väga palju ajaloolist materjali, sealhulgas eestlastest, kes töötanud välismaal,” märkis koostaja.

Homme Tallinnas esitlusele tulevas 158-leheküljelises raamatus toob autor lugejateni nii ammused ajad kui ka nõukogude perioodi, mille pealkirjaks on “Mustad murdlained”. Juttu on ka iseseisvuse taastamisest, mereharidusest ja -kultuurist.

“Kui riigikantselei selle tellimuse esitas, kirjutada raamat Eesti merenduse sajast aastast, siis võtsin pakkumise vastu, kuna olen kaua merenduses töötanud. Alusmaterjali oli kogunenud parasjagu. Ma ei tahtnud teha sellist teaduslikku, kuiva ülevaadet, vaid põimisin kogumikku ka katkeid elust enesest. See on pigem ajalooline publitsistika kui range ajalooline kokkuvõte,” hindas autor ise oma loomingut.

Veel lisas Kreem, et raamatus on esindatud ka mereriik Saaremaa. Näiteks trükises avaldatud tabelis laevadest, mis ehitatud 1922. aastal, on mitu Saaremaal tehtud alust. Lugejad saavad teada ka kapten ja reeder Gustav Oengost (1869–1925), kes tahtis käivitada laevaühenduse Saaremaa ja Hiiumaa vahel. Reeder tellis isegi Taanist laeva, esimene ilmasõda tõmbas aga ideele kriipsu peale.

Mõlemad raamatud on lugejatelt juba positiivset vastukaja leidnud. Enn Kreem ütles, et järgmise aastaraamatu koostamine juba käib. Esimesed artiklid selle tarvis on juba koostaja arvutis.