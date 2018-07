JUHTKIRI: E nagu elekter

Nalju ja anekdoote, kus teemaks elektrikatkestused, on kuulnud igaüks. Küll ilgutakse seal mõiste “vahelduvvool” üle, küll järeldatakse, et elekter tuleb loomaaiast – “ahvid” ju võtsid jälle voolu ära. Kuressaare ettevõtjate jaoks, kes tootmisega tegelevad, pole need habemega anekdoodid aga enam ammu naljakad. Elektrikatkestuste teemal on ettevõtja jaoks mõru maik man.

Suuremast elektrikatkestuste “lainest”, mis toiduainetootjate rahakotile tugeva matsu andis, pole ju kuigi palju möödas – vähem kui pool aastat.

Nädal tagasi Kuressaare äärelinna tabanud katkestus pani aga Saaremaa piimatööstusele vähemalt 10 000 euro suuruse põntsu. Läks juustutegu vastu taevast ja üsna mitu tonni hüva kraami “aia taha”. Elektrilevi andmeil oli katkestuse põhjuseks taas lühis. Kahju kannatanuid see teadmine aga vaevalt lohutab.