Jaanipäeva paiku Rootsist Mõntu sadamasse saabunud OÜ Kaabeltau laevastiku uusim traaler mahutab sama palju kala kui kaks olemasolevat laeva kokku.



Üsna pea ametlikult Marie nime kandma hakkav laev on OÜ Kaabeltau kolmas alus Hanna ja Ingli kõrval. Uut laeva otsiti vanarauaks läinud Amazoni asemele. Laeva omaniku Mihkel Undresti sõnul kestsid laeva otsingud kaua. Läbirääkimisi peeti mitmete erinevate aluste osas, kuid lõpuks jäi järele Göteborgi lähistel asuval Styrsö saarel asunud Vingaskär, mis nüüd Mõntu kai ääres oma uue kodulaevastiku liikmete kõrval seisab. Undresti sõnul maksis 1987. aastal ehitatud 24 meetri pikkune laev palju. “Mitu korda rohkem kui šotlane (2015. aastal Šotimaalt ostetud Ingel – R. V),” kinnitas Undrest ostusummat siiski enda teada jättes. Ta nentis, et laeva ostuks võeti ka pangalaen.

Kapten Ahto Kriska sõnul sai laev merekatsetused kätte kohe kojusõidul, mil tuul puhus 17 meetrit sekundis. Tuul oli õnneks küll pigem tagant ja seega laevaga vastu lainet rammima ei pidanud. Kaks ja pool päeva kestnud ülesõit Göteborgist andis siiski kinnituse, et laev on igati merekindel. “Kapten oli rahul ja meeskond oli rahul,” kinnitas Undrest.

Sadakond tonni kala mahutav laev on veidi teistsuguse sisseseadega kui senised. Nimelt ei pea meeskond enam traali välja võttes seda käsitsi trümmi laskma, vaid laeval on spetsiaalne pumbasüsteem, mis traali juba vees tühjaks tõmbab. Samuti on kaldal kala mugavam ära anda. Kapteni sõnul on laeval ka jahutussüsteemid, teistel laevadel tuli kala jahutada kaldalt kaasa võetud jääga. Saarlastel seni selliste süsteemidega püügilaevu veel ei olnud, hiidlastel on Kriska sõnul taolisi kaks tükki.

Ühe huvitava asjana on laeval ka tursapüügiks vajalik liin, mis siinses meres küll kasutust ei leia. Kaabeltau laevastik on käinud varem ka Taani all turska püüdmas ning kui see tee tulevikus taas kiilu alla võetakse, on need süsteemid tarvilik vara.

Mihkel Undresti sõnul on varem nii Põhjamerel kui ka Läänemeres püügil olnud laev nii heas korras, et teoreetiliselt võiks kasvõi hommepäev tööle minna.

Siiski saadetakse praegu veel punavalges kuues laev remonti ning muuhulgas värvitakse ka Eesti kalalaevastikule kohaselt sinimustvalgetesse toonidesse. Tööle saamiseks on vaja korda ajada ka dokumentatsioon. Püügile loodetakse pääseda sügise lõpupoole.

Kaks ilusat naisenime

Kaabeltau kaks viimast laeva on saanud nimeks Ingel ja Marie. Mihkel Undresti sõnul on neil ühesugused lood. Nimelt on mõlemad päriselt elanud naisterahvad, kes elasid 101-aastaseks. Neid sidus ka see, et nad mõlemad viidi võõrvõimu poolt kodust kaugele. Ingel Venemaale ja Marie Saksamaale. Marie näol on tegemist laeva omaniku Mihkel Undresti vanaemaga.