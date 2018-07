Meretagune paradiis on igaühe käeulatuses

Kuressaare linnateatri suveetenduse “Meretagune paradiis” autori ja lavastaja Tiit Palu sõnul on tegu tema senistest lavastustest kõige helgema tööga.



“Ei ole siin midagi kriminaalset ega tegelaste vahel midagi halba. Nad on kõik ilusad inimesed ja ka nende pürgimused tasuvad ennast ära,” rääkis Tiit Palu Saarte Häälele. Ta lisas, et tükk ei ole ka kuidagi usuga seotud, mida võiks ehk nimest arvata.

Lavastaja on varem öelnud, et näeb “Meretagust paradiisi” mõttelise jätkuna oma kahele eelmisele Saaremaal tehtud lavastusele – “Rääkivad kivid” ja “Talgud”. “Ma ei tea, kas piirdume triloogiaga. Võibolla viie aasta pärast tuleb järgmine, sest ega lood ju kusagile ei kao, neid tekib aina juurde,” lausus ta.

Palu märkis, et tema sooviks on kirjeldada teatud mitmekihilist olukorda. “Ühelt poolt tahame kõik paremaks saada ja elu jooksul kusagile välja jõuda. Miks ei võiks Saaremaa olla just see koht? Pärimuse järgi on isegi päike siia puhkama heitnud,” rääkis ta.

Saaremale on tahetud tulla erinevatel aegadel, siia saamiseks pidi tulema üle vee, mida valvasid mingis mõttes põrgukoerad, ehk seoseid võib leida nii Kreeka mütoloogia kui piiblist tuntud Peetruse motiiviga.

Sel nädalal Kuressaares proove alustanud trupiga liitus ka Peeter Konovalov, kes aitab osatäitjatel selgeks õppida üsna mitmed laulud, mis tükis esitamisele tulevad. Praegu käib teksti harjutamine linnateatris, etenduse tegelikku mängupaika sadamaaidas kolib näiteseltskond nädala lõpus.

Meretagune paradiis

Lavastaja: Tiit Palu (Vanemuine)

Kunstnik: Silver Vahtre

Osades: Marian Heinat (Vanemuine), Andres Raag (Tallinna Linnateater), Jürgen Gansen, Harry Kõrvits, Piret Rauk.

Esietendus 31. juulil Kuressaare sadamaaidas.