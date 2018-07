Saarlased konkureerivad Rally Estonial kõrges mängus

Juba sellel nädalavahetusel sõidetakse tänavune Baltikumi suurim autospordisündmus Rally Estonia, kus kõrgetele kohtadele konkureerivad ka saarlased.



Esimese stardinumbri all stardivad Toyota Gazoo Racing WRC meeskonna sõitjad Ott Tänak ja Martin Järveoja (Toyota Yaris WRC). Ott Tänak ütles, et Eesti teedel on alati väga lahe sõita olnud ja tal on hea meel, et sel korral saab siia tulla koos oma meeskonna ja Toyota Yaris WRC masinaga.

“Rally Estonial osalemine pakub meile võimalust tuua WRC sari eestlastele koju kätte ja sel aastal tundub vägagi tugev sõitjate nimekiri tulevat,” märkis ta. “Toyota meeskonna jaoks annab sellisel võistlusel osalemine võimaluse koguda infot võistlusolukorras. Suurimaks eesmärgiks on eelkõige saada tagasi kiire sõidu tunnetus peale mägiseid etappe, kuid muidugi soovime lõpetada koduse ralli poodiumi kõrgeimal astmel ja pakkuda oma fännidele võimalust näha kodustel teedel tipptasemel võidusõitu.”

Neile pakuvad MM-sarja tasemel konkurentsi Hyundai Motorsport ja Citroën Total Abu Dhabi World Rally Team sõitjad Hayden Paddon-Seb Marshall (Hyundai i20 Coupe WRC) ja Craig Breen-Scott Martin (Citroen C3 WRC).

Eelmise põlvkonna WRC autod toovad starti Georg Gross ja Raigo Mõlder (Ford Fiesta WRC), kes on Rally Estonia võitjad aastast 2013 ning Ukraina-Eesti rallipaar Valeri Gorban ja Sergei Larens (Mini Cooper WRC).

Viimaste aastate ühe tugevama konkurentsiga on Eesti meistrivõistlustel R2 autode klass, mille sees peetakse ka Estonian R2 Challenge arvestust, kus on parimatele hooaja kokkuvõttes korralikud rahalised auhinnad.

Mullune meister ja täna autoralli MM-sarjas sõitev Ken Torn koos Aleks Leskiga (Ford Fiesta R2) on kindlasti üks soosikutest võidule. Sarja liider Ken Torn ütles, et Lõuna-Eesti katsed on need, mis on vähegi sarnased Soomele.

“Katsed on kiired ja hüpetega, seega saab siit hea rütmi ja tunde enne Soomet. Tahame kindlasti oma klassi võita ja hea on, et saame ennast võrrelda ka välismaiste konkurentidega,” lausus noor rallipiloot.

Saarlastest on veel stardinimekirjas Rasmus Uustulnd – Kauri Pannas Peugeot 208 R2 (EMV6), Robert Virves – Rainer Laipaik Opel Astra (EMV8), Tiit Põlluäär – Rasmus Vaher BMW 325 (EMV7), Lauri Peegel – Anti Eelmets Honda Civic (EMV9) ja Artur Laur – Oliver Mägi BMW (EMV7).

Stardis on kolm WRC meeskonda, kes osalevad autoralli MM-sarjas. Kokku registreerus 103 meeskonda 12 riigist, nende hulgas 5 WRC autot, 9 R5 autot, 12 R2 autot. Ralli kiiruskatsed algavad laupäeval. Kokku on kavas 16 kiiruskatset kogupikkusega 146,04 kilomeetrit.