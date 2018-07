Uustulndi uus raamat stardib järjejutuna Saarte Hääles

Alates tulevast teisipäevast leiab ajaleheveergudelt kapten-kirjaniku Lembit Uustulndi veel ilmumata raamatu “Avameri. Kapten” järjejutuna.



Raamat ise näeb trükivalgust augustis. Seega on Saarte Hääle lugejatel võimalus seiklustest maailmamerel lugeda juba enne seda, kui need kaante vahel kauplustesse jõuavad.

Elupõlisest laevakaptenist autori sõnul keskendub raamat kalurikolhooside ajale. “See on meie rannikuinimeste ajalugu, millest keegi seni pole kriipsugi tahtnud paberile panna,” tutvustas Uustulnd. “Kuidas kala Angolas püüti, mis sel ajal siin kaldal kalurikolhoosis tehti, milline oli elu sel ajal – natuke nagu ajalooline lugu.”

Samas on tegemist ilukirjandusega. “Kui inimesed hakkavad sealt otsima konkreetseid isikuid, siis seda ei maksaks teha, tegu ei ole dokumentaalteosega,” kinnitas kirjanik.

Uustulndi sõnul peaks samast sarjast edaspidi välja tulema veel vähemalt üks raamat, aga võib-olla ka kaks. “Selle raamatu pealkiri on “Avameri”, alapealkirjaga “Kapten”, järgmine tuleb “Avameri”, alapealkirjaga midagi muud,” kõneles Lembit Uustulnd.

Lugeda soovitab ta seda nii raamatu kujul kui jupikaupa ajalehest. Just järjejutuna lugemine aitab etteruttavalt ja ülevaatlikumalt saada sotti, millest raamatus juttu. Tema enda hinnangul on see kena lugemine ka neile, kes kõnealusest ajast suurt midagi ei tea.

“Püüan lugejale lahti seletada tolleaegset olustikku, mõisteid ja arusaamu nagu mida tähendas välisviisa, mis dokument oli meremehe pass – meie praegune maailm on ju totaalselt teine,” selgitas ta. Samas ei olnud kõik toona üldsegi nii must ja paha, nagu praegu tihtilugu sellest ajast pilti maalida üritatakse. “Oli muidugi totaalne punane sõnamulin, aga inimesed olid sellega nii harjunud, et see läks neil ühest kõrvast sisse ja teisest välja ning elati ikka oma elu oma murede ja rõõmudega.”

Teost tasub otsida edaspidi Saarte Häälest kaks korda nädalas, teisipäeviti ja laupäeviti. Raamatu annab välja kirjastus Varrak.

“Avameri” on Lembit Uustulndi sulest üheksas raamat, milles on enam kui 300 lehekülge. Romaanist pildimaterjali ei leia, kuid siin ongi soovitus lugejale – autor on lubanud avada oma pildipanga Saarte Hääles ilmuvas järjejutus. Otsa teeme lahti juba tänases lehes, kus retrogalerii leiab leheküljelt 4.