Jalka ennustusvõistlusel põnevust jätkub

Saarte Hääle jalgpalli MM ennustusvõistlusel nähti 22 talongil ette Prantsusmaa finaali jõudmist, neist kaheksal ennustatakse neid ka võitjaks. Horvaatiale ei panustanud keegi. Neljal korral pakutakse pronksi Belgiale ja kahel Inglismaale.



Ennustusvõistluse üldvõidule on jäänud veel kaks kandidaati. Seni ennustusvõistluse kaksikjuhtimisest tegi spurdi Markus Kivi, kes nägi Prantsusmaad finaalis, kuid mitte tiitlivõitjana. Ta võib veel punktilisa saada selle eest, et pakkus Belgia kolmandaks. Sel juhul on ta ka ennustuse üldvõitja, sõltumata sellest, kes tuleb maailmameistriks. Juhul aga kui Prantsusmaa võidab ning Belgia kaotab, tõuseb võitjaks praegu kolmandat kohta hoidev Argo Pruul.

Lahendust pole veel saanud ka lisaküsimus, kui palju lüüakse MM-l väravaid. Praeguseks on löödud 163 väravat, mis jätab viiest punktist eemale umbes pooled ennustajad. Tabeli eesotsas on kõige suurem tõenäosus lisaküsimuse punktid korjata Paul Antsaarel, kelle talongil on arvuks 167. Temal on märgitud maailmameistriks Prantsusmaa. Prantslaste tiitlivõidu, Belgia kaotuse ja lisaküsimuse vastuse õnnestumise korral võib Antsaar teha tõusu koguni 22. kohalt 3. kohale.

Ennustajate TOP 10

1. Markus Kivi 64

2. Kaido Kuusk 58

3. Argo Pruul 56

4. Hendrik Raiesmaa 55

5. Mark Kristjan Pitk 55

6. Kris Pruul 54

7. Taavi Alliku 54

8. Carlos Kase 53

9. Johann Haamer 53

10. Tõnis Suurna 52