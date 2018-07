Linnuses anti ooperipäevadele kunstiline eeltakt

Eile Kuressaare linnuses avatud näitus “Muusika ja teater Eesti maalikunstis” toob kunstihuviliste ette neliteist Eesti kunstnike teost, mis kujutavad muusikuid või muusikat abstraktsemas tähenduses.



Saaremaa ooperipäevade kunstiline juht Arne Mikk nentis, et kuigi Elmar Kitse “Poissi viiuliga” sellel väljapanekul ei näe, on ometi ligi pooltel teostest kujutatud just viiulit. Ja just seetõttu palus ta, et näituse avamisel mängiks saarlasest viiuldaja Johannes Põlda, kes andis hiljem ka Lea Leiteniga kapiitlisaalis väikese kontserdi.

Näituse idee autor, kunstikoguja Enn Kunila nentis, et tegu on juba kolmanda näitusega, mis koostöös Eesti Kontserdiga on teoks saanud ja kui kaks eelmist meelitasid kohale 15 000 vaatajat, siis loodab ta, et sel aastal tuleb veel rohkem inimesi.

Eksponeeritud on 14 tööd seitsmelt autorilt – Nikolai Triigilt, Eduard Olelt, Elmar Kitselt, Adamson Ericult, Ado Vabbelt, Johannes Grembergilt ja Lepo Mikult.