Muhu roosiaed saab külanimedega pingid

Muhu pastoraadi juurde rajatav roosiaed saab tulevikus ka pingid, kuhu on sisse lõigatud kõigi 52 Muhu küla nimed.



Irena Tarvis MTÜ-st Muhu Pärandikool ütles, et roosiaed on terve saare ühine ettevõtmine, mistõttu on loomulik, et seal kõikide külade nimed kajastatud saavad. Ta lisas, et külad on saarel elujõulised, igaühes vähemalt neli-viis inimest.

Plangud pinkide tarbeks on juba töökotta viidud, kuid Tarvise sõnul on pingid ilmselt üks viimaseid asju, mis aeda paigaldatakse. Ta märkis, et roosiaia rajamise tööd hakkasid selle kuu alguses pihta ja on loodetavasti aasta lõpuks suures osas tehtud.

MTÜ-l Muhu Pärandikool on käsil projekt, mis näeb ette rajada Eesti vabariigi 100. sünnipäevaks Muhu pastoraadi kõrvale hiliskeskaegses stiilis iluaed koos viljapuuaiaga.

3500 m2 suurune aed rajatakse Muhu põhikooli kunagisse viljapuuaeda kiriku territooriumil ning see on osa Muhu pastoraadi pargi ja Muhu kirikuaia heakorrastamise projektist. Iluaia kontseptsiooni autor on maastikuarhitekt Liis Koppel.