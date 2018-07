Perefirma lükkas käima õunasiidriäädika tootmise

Mullu Saaremaal loodud perefirma Öselwise OÜ asus tootma õunasiidriäädikat Wösel. Toode on nüüdseks müügil ning koostöö on algamas kohaliku toitlustusäriga.



Ettevõtte juhatuse liige Katrin Sagur tõdes, et uue tootega turule tulemine pole meelakkumine olnud, tööd on olnud palju ja kunagi ei saa kindel olla, kas tarbijad võtavad toote vastu. Koostöös reklaamiagentuuriga AD Angels töötati oma õunasiidriäädikale välja bränd nimega Wösel.

“Sõna ösel tähendust teab ehk iga saarlane, kuid miks panime sõna ette W? W tähendab meie jaoks Wise, World, Wisdom,” kõneles Sagur. Eesti keeli viitab see avatud maailmale, tarkusele jmt. “Tõsi, need pole eestikeelsed väljendid, kuid on meie jaoks tähendusrikkad.”

Tulevikuplaanid paigas



Öselwise on perefirma ning ettevõtmisega tegelevad perekonnast aktiivselt mõlemad pooled, äädikameister on Katrin ja tema kaasa Taavi Sepp tegeleb kõige muuga, mis vaja teha.

Firmal on parasjagu pooleli ka Leader-programmi projekt, mis on senini aidanud neil välja töötada brändi ning õige pea plaanitakse alustada töid ka kodulehe ning e-poega. “Tulevikuplaanidest me väga konkreetselt veel rääkida ei tahaks, kuid põnevad katsetused juba käivad. Seda võime kinnitada, et meie tootevalik laieneb.”

Praegu saab Wöseli tooteid osta Saarte Sahvrist, Suve Sahvrist, Auriga juustupoest Siesta, Kaali kauplusest, Saksa talupoest, Lümanda söögimaja käsitööpoest, Ohessaare Tuuliku suvekohvikust, Angla Tuulikumäelt, Panga pangalt ning Aadama mesindustalust Võhmal. “Meie meeäädikaga valmistatud salatikastet saab õige pea maitsta ka kohviku Mosaiik uues menüüs ning Mosaiigist on võimalik äädikat kaasa ka osta,” avaldas Katrin Sagur.

Läbirääkimised käivad müügi osas ka Coopiga ning alustatud on kanna kinnitamisega ka Tallinnas.

Tervisliku toitumise pisiku sai Katrin külge aastate eest, õppides Annely Sootsi tervisekoolis toitumisnõustamist. “Koduköök on mulle olnud katselaboriks aastaid, eks mul pidevalt kodus köögis midagi mulksus, podises või kees,” kõneles ta. Aastaid otsis ta ka seda õiget toodet, mida teha.

Tünn “lõhnas” nurgas



Lihtsalt katsetamise pärast tegi ta oma esimese äädika umbes viis aastat tagasi. “Taavi muidugi tegi üsna pea märkuse vinge lõhna pärast, mida nurgas seisev tünn eritas,” meenutas Katrin. “Panin äädika siis pudelisse ja sinna see jäi, riiulile oma aega ootama. Ootas oma aega paar aastat, kuniks Taavi, kes oli lõhna pärast kurtnud, hakkas seda tervise turgutamise ja detox eesmärgil jooma.”

Oma äädikat toodab pere praegu suvila koduköögis Lahekülas ning tootevalikus on kaks käsitööäädikat: õunasiidriäädikas ja õunasiidriäädikas meega. Meeäädika kääritamisel on mees sisalduv suhkur kääritatud äädikaks, mis annab meeäädikale pisut kõrgema happesuse.

Mõlemad äädikad on pastöriseerimata ja filtreerimata ning sisaldavad nn äädikaema. “Kui meie toodet vastu valgust vaadata, võib seal näha äädikaema, aga seda klimbitaolist massi ei tasu karta, see näitab, et toode on elus ja kvaliteetne,” kinnitas ta. Oma toodete valmistamisel kasutavad nad vaid saaremaist toorainet – saaremaist õunamahla ning mahemett Aadama mesindustalust Võhmal.