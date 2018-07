Saarlased Muhu väina regatil liidrite hulgas

61. Muhu väina regatil on Saaremaa merispordi seltsi alused teinud head sõitu ja on mitmes klassis konkureerimas poodiumikohtadele.



Kuigi legendaarne võistlus tänavu Saaremaa sadamatesse ei jõua, on purjetajate karavan nädala keskel võistlemas naabersaare vetes. Hiiu valla Kärdla ring sõideti kolmapäeval Kärdla lähistel. Klassis ESTLYS I oli Saaremaa merispordi seltsi jahtidest kolmas Katarina Jee (kapten Mart Tamm), klassis ESTLYS III oli parim Lote (Rando Salu) ja Mercurius (Margus Tasa) kolmas.

Nelja etapi järel oli klassis ORC II 3. Evelyn III (Kristen Pugi), klassis ORC III oli neljandal kohal Lagle III (Ülari Velviste). Klassis ESTLYS I hoidis liidrikohta Katarina Jee (Mart Tamm), 18. oli Casandra (Jaanis Prii). Klassis folkboot oli Castor (Ott Koik) 5.

Klassis ESTLYS II seilas kolmandal positsioonil Centaur (Risto Riim), 7. oli Liliann (Margus Beljakov). Kõige edukamalt on saarlastel seni läinud klassis ESTLYS III, kus Mercurius (Margus Tasa) ja Lote (Rando Salu) hoiavad kaksikjuhtimist.