Sinivetikas Saaremaad suplejaid ei ohusta

Terviseameti andmeil Saaremaa randades mürgiseid sinivetikaid täheldatud ei ole.



“Kuna ilmad on soojad, siis püsib pidevalt õhus oht, et sinivetika õitseng võib avamerelt sobiva tuule korral ka randadesse jõuda,” ütles terviseameti kommunikatsiooninõunik Iiris Saluri. “Saaremaa randades sinivetika-kahtlust vähemalt teisipäevase seisuga aga ei olnud.”

Saluri andmeil tehakse suplusvee analüüse suplushooaja vältel vähemalt neljal korral.

“Seega kindlasti võetakse suplusvee analüüsid ka juulis,” märkis Saluri. “Tulemused ilmuvad pärast nende selgumist kohe ka terviseameti veeinfosüsteemi.”

Saluri sõnul on teada, et mitte kõik vetikad ei erita mürgist toksiini. “Seepärast on kahtlusest mõistlik teavitada terviseametit,” lausus Saluri.