Turismiasjalised ei saa kuidagi kokkuleppele

Olukord, kus erinevatel turismimessidel ei käida Saaremaad esindamas ühiselt, võib jätkuda. MTÜ Visit Saaremaa ja SA Saaremaa Turism on pidanud koostöö osas mitmeid kohtumisi, kuid kokkulepeteni ei ole jõutud.

“MTÜ Visit Saaremaa on omalt poolt jäänud seisukohale, et 2019. aasta lähiturgudel toimuvatel turismimessidel Helsingis, Riias, Vilniuses ja Tallinnas oleme esindamas kogu Saare maakonda ja oma liikmeid,” selgitas Saarte Häälele Visit Saaremaa juht Margit Kõrvits. Ta tunnistas, et Saaremaa Turismiga ei ole kokkuleppele jõutud, kuna mõned asjaolud vajavad veel peenhäälestust.

Margus Mölder Saaremaa Turismist ütles, et kõik on alles väga lahtine. Räägitud on, kuid mingeid kokkuleppeid ei ole.

Visit Saaremaa ja SA Saaremaa Turism erimeelsused on kestnud juba aastapäevi. Eelmisel aastal käisidki nad maakonda esindamas eraldi ning kumbki andis välja ka maakonda tutvustava turismikataloogi.