Värske kartul langetab hinda

Kuressaare turul saavad soovijad osta oma toidulauale vajaliku värske kartuli, aga ka erinevaid marju ja vajadusel ka seeni.



Üks suuremaid müügiartikleid on jätkuvalt värske kartul, mille kilo hind on langenud varasemalt 6 eurolt 2.50-le ja kauplejaid oli mitu. Kui topsi­täis vaarikaid maksis 3 eurot, siis minevaim kaup oli jätkuvalt maasikas kilo hinnaga 6 eurot.

Maasikatega kauplema tulnud Samuel Arge (fotol) ütles, et müük on edenenud korralikult ja ostjad on rahul. “Kolma­päeval läks siiski paremini, sest täna on ka konkurendid kõrval müümas,” lausus ta.

Lettidelt võis leida veel ka selliseid koduaia saadusi nagu karusmari, mille tops maksis 2 eurot ja mustsõstar, mille liiter maksis 10 eurot. Pakkuda oli ka kukeseeni, mille tops maksis 10 eurot.

“Korjasin need ise sellise niiskema koha pealt, aga ega neid praegu palju pole,” rääkis müüja Aime, kes ei soostunud täpset korjamise kohta avaldama, vihjates vaid, et eks ikka Saaremaalt.