“Dorogaja, sind jätan maha!” ehk Pildikesi kahe ilmasõja vahelt

Mõte üles kirjutada mõned möödunud aegade elupildid tuli sellest, et üks Narva neiu laulis raadios särtsakalt: “Dorogaja, sind jätan maha, vozmu druguju, kel rohkem raha!” Neiu arvas vist, et ta laulab just-just tehtud laulu. Et vaat kui hästi me oleme kaks keelt koos laulu sisse sõlminud. No ei! Mina kuulsin seda nii tuttava viisiga laulu ühe vanamehe suust juba 1943. või 1944. aasta jõulude aj...