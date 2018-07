EUROOPALIKUD VÄÄRTUSED TEGELIKKUSES: Tabu seelikute kandmisele õppetöö ajal

Inglismaa 40 koolis keelati seelikute kandmine. Nii püüavad õppeasutuste juhid leida nn sooneutraalset riietust, et mitte solvata transsoolistest õpilaste tundeid. Seelikute kandmise keelu kehtestanud koolide ametlikest teadaannetest võib ühise mõttena välja lugeda, et koolijuhtide soov on leida mitte kedagi solvav sooneutraalne koolivorm. Praegu peetakse üheks võimalikuks lahendust, millele vas...