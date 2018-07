Sel nädalavahetusel Orissaarde 4000 inimest toova festivali I Land Sound piletite eest on huvilised nõus maksma juba üsna müstilisi summasid.

Kui eelmüügist sai pileti kätte alla 50-eurose hinnaga, siis paari viimase päeva jooksul on passi võimalik käest-kätte osta 250–300 euroga. Eile lõunal küsiti päevapileti eest 100 eurot.

Juba mõnda aega välja müüdud festivali pääsmetega hangeldamiseks on Facebookis tehtud omaette grupp, kus viimastel päevadel on passi või päevapileti ostusoove postitatud vaid minutiliste vahedega. Samuti oli osalejate sõnul aktiivne ost-müük käinud ka festivali värava taga.

Samas oleks peaaegu juhtunud, et festivali korraldajad ei oleks saanud neljapäeval, ürituse esimesel päeval kogu programmi käiku lasta. Nimelt sooviti ka neljapäeval teha üritust kella neljani, kuid vallavalitsus ei andnud selleks esmalt luba ning määras lõpuajaks 00.00. Seepeale teatasid korraldajad, et valla selline otsus tooks kaasa suure mainekahju ja pileti ostnute petmise.

Saaremaa valla abivallavanem Marili Niits (fotol) ütles, et tõepoolest otsustati festivali korraldajatele siiski vastu tulla ning lubada ka neljapäeval pidutseda kella neljani. Seda tingimusel, et helitugevus ei ületa 40 dB. Niitsi sõnul ei ole ka politsei talle teadaolevalt registreerinud ühtegi kaebust neljapäevase peo kohta.

Abivallavanema sõnul ei olnud vastutulek juhuslik, kuna festivali korraldajatega oli olnud pikk suhtlus. “Oluline on siinjuures ka see, et I Land Sound on oma eripäraga ainulaadne sündmus, kus kohtuvad kunst ja muusika ning põimuvad üheks,” selgitas abivallavanem.

Korraldajad panid veidi mööda ka ennustatava publikuarvuga. Kui algses avaliku ürituse loa taotluses oli märgitud 3000 osalejat, siis tegelikkuses arvestati 4000 osalejaga. Vald ei pidanud probleemiks, et loa menetlemise käigus Illiku laiul peetava festivali publiku arv veerandi võrra suurenes. “1000 inimest on küll märkimisväärne kogus inimesi, kuid arvestades, et politsei ja pääste on oma kooskõlastuse andnud, oli vallavalitsus seisukohal, et avaliku ürituse loa andmise väljastamist see ei takista,” ütles Niits.

Elamusfestival toimub Illikul 12.–14. juulini.