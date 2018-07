JUHTKIRI: Ootaja aeg on pikk

Olgugi, et Tallinna ja Torni tänava ristmik on Kuressaare keskväljaku remondi tõttu olnud suletud vaid paar kuud, tundus see aeg nii mõnegi liikleja jaoks lausa igavik.

Tuli ju harjunud marsruudi asemel uus teekond välja mõelda, et võimalikult vähese vaevaga punktist a punkti b jõuda. Kes kirus, kes võttis asja rahulikult.

Eile sai ristmik “asfaldi alla” ning tuleva nädala algusest on linna üks tuiksoon jälle liikluse jaoks valla. Kuigi üle keskväljaku autoga endiselt ei pääse, on isegi see, et Tallinna tänavalt taas Torni tänavale (või vastupidi) pöörata saab, suur asi.

Siiski tuleb selle ristmiku kasutajail ka edaspidi pisut kannatust varuda ja oma sõiduplaane muuta, kui ristmik lõplikuks viimistluseks lühiajaliselt taas suletakse.