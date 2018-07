Saaremaa uuendusmeelseim põllumajandusettevõte Kõljala POÜ täiendas masinaparki järjekordse kaasaegse sõnnikulaoturiga.

“See on väga võimas, aga ka ropult kallis traktor,” ütles Kõljala POÜ juht Tõnu Post. Hinnakirja järgi üle 200 000 euro maksev iseliikuv vedelsõnniku laotur Claas Xerion 4000 paneb otse mulda möödunud aasta lõpus valminud uue lüpsilauda kogu vedelsõnniku.

Erinevalt vedelsõnniku paisklaotamise tehnoloogiast, kus ammooniumlämmastiku kadu on keskmiselt 70%, läheb sõnniku otse mulda panekuga kaotsi vaid kuni 10 protsenti lämmastikku. Sarnane efektiivne tehnoloogia on Kõljalas kasutusel juba 5 aastat. Post on tähele pannud, et ajast, kui ettevõte hakkas sõnnikut otse mulda panema, suurenes rohumaade saagikus oluliselt – väga vähe põllurammu läheb kaotsi ja taim saab enamuse kätte.

Lisaks põllurammu kokkuhoiule tekib selle tehnoloogiaga vähem haisu ja väheneb keskkonnareostus. Sõnnikuhoidlast pumbatakse läga mahutitesse, mis viiakse traktoritega põllu peale. “Seal uus masin laadib ennast täis ja muudkui paneb aga sõnniku põllule,” rääkis Post.

Posti sõnul ostab ettevõte igal aastal mõne uue traktori. 5-6aastase intensiivse töötegemise järel saab tarktori kasutusiga reeglina läbi ja masina peale ei saa enam kindel olla. Et Kõljala POÜ enamus tööprotsesse on välja arendatud ühe masina peale, siis kaasneks traktori rivist väljaminekuga toomisüksuse tööseisak.

Ainult kohaliku põllumajanduse võimaluste juures arenenud ettevõttena näitab Kõljala POÜ oma investeeringutega mõnes mõttes, kui suur on Saaremaa ilmastiku ja looduskeskkonna rahaline potentsiaal tegeleda oma ala tehnika viimase sõna järgi. Uue tehnika kasutuselevõtu pioneerina maakonnas on Kõljala võtnud esimesena kasutusele nii mõnegi kalli ja uuel tehnoloogial põhineva põllumajandusmasina. Esimesena osteti sõnnikulaotur, silokombain ja rohumaade otsekülvik. Napilt esimesena jõudis Kõljala maadele ka rullsilotehnoloogia, millest ettevõte siiski üsna ruttu loobus. “Praegune silokombain oma võimsusega on meile kõige optimaalsem, temaga jõuab töö kõige kiiremini ära teha,” rääkis Tõnu Post.