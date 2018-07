Lastetusmaks – poolt või vastu?

Orientalist ja Tartu ülikooli orientalistikakeskuse vanemteadur Peeter Espak avaldas Postimehes arvamust, et lastetusmaks oleks üks hoobasid võrdsema ja kõikide õigusi arvestava ühiskonnakorralduse poole. Maksul on nii pooldajaid kui ka vastaseid. Mida arvavad saarlased, kas Eestis tuleks lastetusmaks (taas-)kehtestada?

Avo Reimal, Saaremaa aasta isa 2017:

See on muidugi õige – lastetute inimeste pensioni maksavad kinni kellegi teise lapsed. Ometi ma ei arva, et lastetusmaks on vajalik. Laste saamine peaks olema ikka igaühe oma vaba valik. Need, kel lapsi pole, võiks oma pensioni jaoks ise reservi koguda.

Kalle Laanet, reformierakonna Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa ringkondliku organisatsiooni juhatuse liige:

Saan öelda oma isikliku arvamuse, me ei ole erakonnas seda teemat arutanud. See on väga mitmetahuline küsimus.

Lastetus ei ole alati vaba valik. Teiseks on loomulikult see, et lapsi ilma rahata ei kasvata – sellega kaasnevad kulud. Põhiseaduse järgi on lastel kohustus oma vanemaid vanaduspõlves ülal pidada. Kui inimestel lapsi ei ole, on see kohustus riigil.

Liberaalse maailmavaate pooldajana ma ei toeta järjekordset liigset maksustamist. Pigem võiks võtta hoopis hoiaku, et toetame lapsi ja lastega peresid, mitte karistada maksustamisega neid, kellel lapsi pole.

Kui panna maks peale, siis kes ja milliste kriteeriumide järgi hakkab hindama? Kui inimesel bioloogilistel põhjustel ei ole võimalik lapsi saada, kas ta saaks vabastuse või peaks igal juhul maksma? Neid nüansse on nii palju, maksu kokku kogumine, tingimuste loomine, opereerimine on meeletult kallis. See eeldab järjekordse haldusaparaadi loomist, kes seda kõike korraldama hakkab. Mida vähem on erinevaid maksuliike, seda lihtsam on neid korjata, seda vähem on selleks vaja haldus­aparaati, seda vähem otsitakse võimalusi maksust kõrvale hoida, seda lihtsam ja selgem kõik on.

Mihkel Undrest, keskerakonna Saaremaa piirkonna esimees:

Ma arvan, et riigikassal ei ole rahast nii suur puudus, et tekiks küsimus, kas kehtestada lastetusmaks või mitte. Eestis ei ole lastetusmaksu vaja kehtestada. Need inimesed, kes ei saa lapsi, on iseenesest juba õnnetud ja teevad kõik selleks, et lapsi saada. Sinna, et lastetute inimeste pensioni peavad kellegi teise lapsed maksma, pole midagi parata. Me ei saa neid inimesi sellepärast eirata ega ühiskonnast välja arvata.

Lastetusmaks ei pane kedagi sünnitama ega päästa ka riiki.

Aarne Toomväli, EKRE Saaremaa piirkonna esimees:

Olen ka selle aja üle elanud, kui lastetusmaks alles kehtis – seda pidid maksma meesterahvad alates 18. eluaastast. Ma ei teagi, miks see maks kaotati. Selle põhimõte pole ju vale. Iibeküsimus on meil ju terav. Lastetusmaks oleks üks võimalus inimesi selle peale mõtlema panna. Kust me rahvast muidu juurde saame? Võõraste sissetoomist mina õigeks ei pea.

Olen mitu korda mõelnud, miks lastetusmaksust siiani eriti räägitud ei ole ja miks seda kehtestada ei üritata.

On muidugi neid, kes meditsiinilistel põhjustel lapsi ei saa. Aga maksust saaks siis vabastuse ju arstipaberi abil.

Praegu, kui noortel on paremad võimalused õppida ja töötada, muretsetakse lapsi hiljem. Kas lasteteema päevakorrast just päris maha on võetud, aga paljud lükkavad lastesaamise otsust edasi.

Vene ajal maksti lastetusmaksu alates 18. eluaastast. Täisväärtuslikud lapsed sünnivad-kasvavad ikka noorematel inimestel. 18aastased on ehk liiga noored, aga alates 20. eluaastast võiks juba lapsi soetada või siis maksu maksta küll, nii mehed kui ka naised.

Enn Meri, vabaerakonna juhatuse liige:

Raha pole kunagi liiga palju, aga mina lastetusmaksu ei poolda. See oleks justkui piits. Mina pooldan pigem präänikut: et riik toetab neid, kes lapsi muretsevad. Arvan, et neile peredele, kus on palju lapsi, võiks teha väikese preemia, näiteks pärast kolmandat last.

Taavi Kuri­soo, erakonna Isamaa Saaremaa piirkonna esimees:

Kuna ühiskond peab püsima jääma ja meie tänased noored eeldavad, et nad saavad tulevikus pensioni, siis on lastetusmaksu idee põhimõte õiglane. Eraldi maksu ei ole selleks vaja kehtestada, vaid õiglasem on siduda tulumaksu määr saadud laste arvuga. Sellisena on see ühiskonnas paremini tunnetatav ja vastuvõetav, kuna ei ole karistus, vaid preemia. Näiteks võiks baastulumaksumäär olla jälle 26% ja iga lapse saamisel väheneb see 4%. Nii jääb keskmine maksumäär enam-vähem samaks.

Jaanis Prii, sotsiaaldemokraatliku erakonna Saaremaa piirkonna esimees:

Mina lastetusmaksu ei poolda, see on negatiivne lähenemine. Võiks olla maksuvabastus neile, kel lapsed on – see on positiivne lähenemine.

Eva Veldermann, Saaremaa lasterikaste perede ühenduse juhatuse liige:

Uue maksu kehtestamine laste sündi vaevalt suurendama hakkab.

Pigem peaks riik välja mõtlema, kuidas lastega perede elu kergendada ja lasterikkust väärtustada. Laps peab sündima armastavasse ja hoolivasse perekonda.

Ise ma elu ilma lasteta ette ei kujuta. Olla lapsevanem on suur vastutus ja õnn samal ajal.