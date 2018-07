Meelis Albert käib aedades taimehaigusi ravimas

Sutu külas tegutsev Loona-Jaagu OÜ teeb ainsana maakonnas taimekaitsetöid kõigile aiapidajatele, kes seda soovivad.

Loona-Jaagu OÜ juhatuse liige Meelis Albert ütles, et ettevõte teeb soovi korral väikesemahulisi taimekaitsetöid alates eelmise aasta kevadest, mil taimekaitseseaduse muudatuse tõttu kadus suur hulk tõhusaid taimekaitsevahendeid vabamüügist ja neid saab osta ja kasutada vaid litsentsi olemasolul.

Meelis Alberti sõnul on ta praeguseks käinud taimi pritsimas enam kui kümnes aias üle kogu maakonna. Tõrjetööd on teenusepakkuja teinud alates lilleklumpide pritsimisest terrassil kuni poolesaja puuga õunaaedade töötlemiseni. Põhiliselt küsitakse abi tuntud seenhaiguse jahukaste pritsimiseks. Mullusel küllaltki niiskel ja teises pooles ka soojakraade näidanud suvel sooviti mitmel juhul abi hallituse tõrjumiseks. “Ühe väliterrassi kiviseina ääres olid taimed pottides täiesti halliks tõmbunud,” rääkis Albert. Nädal pärast tõrjet sai Meelis Albert töö tellijalt tagasiside, et taimed on uuesti ellu ärganud. “On selliseid mõjusaid vahendeid küll, millega toimetada,” sõnas Meelis Albert. Paljud peavad taimede pritsimist looduse mürgitamiseks, aga sellega on Alberti hinnangul samad lood nagu haiguste raviga ikka. Ka inimese ravimiseks kasutatud ravimite toimeaine on tegelikult mürk, mis haigusega võideldes aga kannataja tema vaevadest päästab. “Kõike tuleb teha mõistlikkuse piirides ja pidada kinni piirangutest,” rääkis ta. Meelis Alberti sõnul maksis ta ühele murust umbrohu tõrjumise tellinud kliendile tööraha ka tagasi, sest toimet ei olnud. Võib-olla oli asi ka selles, et töö tulemus ilmutas end oodatust hiljem. Muru seest umbrohu väljasaamiseks kulub julgelt oma kaks nädalat, enne kui taim närbuma hakkab.

Meelis Albert on rinda pistnud ka ohtliku lehekahjuri käsnalainelasega, kellega võitlemiseks ta Kõrkkülasse appi kutsuti. Rööviku tõsisem laastamistöö Kõrkkülas leidis mullu kajastamist ka Saarte Hääles. Õunapuudel oli ussikesed kallal kohe, kui pungad avanema hakkasid. Huvitav olid Meelise sõnul jälgida, et nii kui röövik joaga pihta sai, hakkasid niidid puu otsast alla tulema. “See on väga ablas ja suure hävitusjõuga kahjur,” kirjeldas Meelis Albert. “Õunapuud olid sõna otseses mõttes raagus, seal ei olnud õuna ega lehte peal.”

Taimekaitseteenust pakkuv ettevõtja ütles, et pritsimisvahendid soetas ta 2016. aastal, kui ebajahukaste tema viinapuid kahjustas ning ta saagist ilma jäi. Seega sai praeguseks teenusena pakutav tegevus alguse oma vajadusest ning miks mitte seda teistelegi võimaldada. Selleks aastaks hakkab aktiivne taimekaitsehooaeg küll mööda saama, võib-olla mõned putukakahjustuskolded veel ilmnevad, teadis Meelis Albert.