PILTUUDIS: Muuseumitöötajad said ametikeebid

Eelmisel kuul said Saaremaa muuseumi ekspositsioonivalvurid ametirõivana ülle keebid, mis aitab külastajatel neid paremini märgata.



Villasest riidest karvase äärega keepidel on muuseumi logo ja töötaja nimesilt. “See annab külastajale ja ka muuseumi töötajatele suurema turvatunde, nad eristuvad selgemini külastajatest, inimestel on ehk julgem neile ka küsimusi esitada,” selgitas SA Saaremaa Muuseum juhatuse liige Rita Valge Saarte Häälele. Ta lisas, et lisaks keepidele on veel lõpetamisel pikad villased kleidid pileti- ja poemüüjatele ning kaks vormiriietuse komplekti meestele. Kui keebid on väljanägemiselt ajatud, siis kleidid ja meeste kostüümid tulevad keskajahõngulised.

Ametirõivad konstrueeris ja õmbles valmis vanade tekstiilide ning rõivaste asjatundja Jaana Ratas, kes praegu tegeleb Tallinnas päevavalgele tulnud keskaegselt prügimäelt leitud tekstiilidega.

Ametirõivaste maksumuseks kujunes Valge sõnul ligi 5000 eurot. Fotol järelevaataja Ilse Maaker.