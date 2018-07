Poolpõlenud näoga, aga rõõmsana Undva kokkutulekult koju

“Nad tulid siia 5000 aastat tagasi. Keegi ei tea, kust nad tulid, miks nad tulid, kes nad olid. Kuid nad tulid siia, “äsja” merest kerkinud laiule, et jääda. Jääda lõplikult, jääda aastatuhandeteks,” alustab oma äsjailmunud raamatu esilehel koduküla lugu Undva küla mees Raivo Kasemets. Autor jätkab, et nad ei arvestanud sellega, et leidub keegi, kes tahab seda maad rohkem kui nemad. Need “keegi”...