Saaremaa merekultuurlased käisid uudistamas Taani idapoolseimat saart

Saaremaast linnulennul 570 km edelasse jääv Bornholmi saar on Saaremaaga esmapilgul sarnane, kuid siiski nii erinev, et avastamisrõõmu jätkuks veel ja veel.

Legendide maailmas räägitakse, et see saar, millega juuni lõpu- ja juuli alguspäevil tutvusime, olevat jumalanna Aphrodite suveresidents. Ilmselt armastavad ka jumalad päevitada – Bornholm on ametlikult Taani kõige päikesepaistelisem osa.

Teise legendi järgi jäi jumalale Põhjamaid luues viimaks pihku peotäis kõige ilusamaid kohti, mille ta Läänemerre puistas. Sedasi sündiski Taani idapoolne saar Läänemeres.

Kohalike traditsioonide järgi on saare hooliv vaim väike ja aus otsekui maa-alune väike olevus, troll Krølle Bølle. Ta elavat koos oma pere, isa, ema ja õega Langebjergi metsas Hammershuse lossi varemete läheduses. Tema osalt hirmutavad lood peaksid ennekõike hoidma lapsi mängimast ohtlikes kohtades.

Taani väikseim maakond

Bornholm on tuntud suvitussaar tänu kliima sarnasusele Vahemeremaade omaga. Päikeselise saare kaljune maastik vaheldub liivarandadega. Suvine valgus on taevalikult kirgas – sellest ka saare nimi.

Nii pindalalt kui ka rahvaarvult on Bornholm Taani 14 maakonnast väikseim. 2007. aastast kuulub saar Taani pealinna piirkonda. Saarel (587 km²) elab viies kommuunis ehk vallas kokku ligi 45 000 inimest. Vallakeskused on imekenad pisilinnad ja loodus saarel meeliülendavalt mitmekesine.

Pehme kliimaga Bornholmi saart ilmestavad orud, kivised karjamaad, nõmmed, metsad, järved, sood ja niidud. Rohkem kui kaht kolmandikku saarest katab aga haritud põllumaa.

Saar on 20 km lai ja 40 km pikk, rannajoon 158 km, millest liivaranda kokku 32 km. “Taanlaste Hiiumaal” on rattateid kokku ligi 230 km ja peaaegu ükski neist ei lähe ülesmäge. Bussiga sõites nägime äärmiselt ilusaid ja põnevaid kohti, tutvusime ajaloo ja saarerahva kaasaja tegevustega.

74 meetri kõrgusel merepinnast asuv Hammershusi kindlus on paremini säilinud keskaegseid kindlusehitisi Põhjamaades.

Huvipakkuv oli prohvet Jonsi vabaõhu-jutluspaigaga tutvumine. Alla kivisele mererannale ja “prohveti koopasse” viis 41 m kõrguselt kaljude vahelt alla üle 200 trepiastme (pärast pidi üles ka saama!). Tegime tutvust saare haruldaste ümarkirikutega, mida kohalikud on rahututel aegadel ka kaitse eesmärgil kasutanud.

Rannikut Hammershusist lõuna poole kutsutakse Kuldrannakeseks. Sõitsime läbi kuurortlinnade Sandvigi ja Allinge ning meie tee jätkus mööda “Bornholmi Rivierat” ehk väikeste lahtedega kaljusel rannikul.

Suus sulav suitsuräim

16. sajandil linnaõigused omandanud umbes 1700 elanikuga Hasle võlub gooti kiriku ja vanade elumajadega. Siin maitsesime 1916. a asutatud ja tänapäevani töötavas kalasuitsukojas bornholmlaste rahvusrooga – suitsuräime. See oli nii hea, et lihtsalt sulas suus.

Peamised tööstusharud saarel ongi kalapüük, kunsti ja käsitööga tegelemine, samuti põllumajandus ja piimakarjakasvatus.

Reis sujus väga hästi ja muljed jagub pikaks ajaks. Tänud Reinule ja Astridile toimetamast, Tensi Reiside giidile Ruthile ja bussijuht Olevile suurepärase koostöö eest ning osalejaile reisi õnnestumise eest.

Saaremaa merekultuuri selts